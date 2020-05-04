В Украине впервые с начала карантина стало больше новых компаний

За прошедшую неделю в Украине появилась 581 новая компания.

Регистрация новых компаний и физлиц-предпринимателей за прошедшую неделю (27 апреля - 3 мая) впервые выросла с начала карантина.

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Об этом сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

В частности, за прошедшую неделю в Украине появилась 581 новая компания, что на 100 больше, чем неделей ранее. При этом эксперты OpenDataBot отмечают, что до карантина в Украине каждую неделю регистрировались 1,5 тысячи новых компаний.

Количество новых ФОПов на прошедшей неделе увеличилось до 2,123 тысячи с 1,5 тысячи неделей ранее. Отмечается, что всего за период карантина регистрация новых ФОП уменьшилась в три раза.

Кроме того, за последнюю неделю 3% украинских ресторанов возобновили свою работу – сейчас в стране работают 38% заведений.

Продажи заведений общественного питания также начали увеличиваться: на прошлой неделе обороты продаж составили 28% от докарантинных значений, тогда как неделей ранее (20-26 апреля) продажи достигали 22%.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство приняло решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже карантин был продлен до 24 апреля, а потом до 11 мая.

С 17 марта и до окончания карантина в стране запрещена работа заведений общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательных центров, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров. Разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.