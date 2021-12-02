Различные пенсионные выплаты в Украине получают более 10 миллионов граждан.

Почти 11 миллионов украинцев получает различные пенсионные выплаты. Фактически половине из них государство платит менее 3 тысяч гривень.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины запрос APnews

По состоянию на октябрь 10 945 145 человек получают пенсионные выплаты по возрасту, инвалидности, потере кормильца и другим причинам, из них:

5 млн 480 тысяч 598 граждан, а это половина, получают менее 3 тыс. грн. пенсии;

3 млн 290 тыс. 390 человек, а это примерно 30%, - от 3 до 5 тыс. грн;

1 млн 702 тыс. 511 человек, а это 15,5%, - от 5 до 10 тысяч грн;

471 646 человек, а это 4,3%, - более 10 тысяч грн.

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С 1 декабря в Украине повышен уровень минимальной пенсии.

По данным всеукраинского социологического исследования социально-политических настроений украинцев по состоянию на сентябрь 2021 года, основной проблемой в Украине, по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты и пенсии.

В декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3 980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3434 грн).

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Автор: Анастасия Горбачева