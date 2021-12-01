1 декабря начался перерасчет пенсий в Украине.

В декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3 980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3434 грн).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Читайте такжеВ Украине изменили размер минимальной пенсии

В ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2021 года произойдет перерасчет пенсии по двум основаниям: увеличится размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1854 грн до 1934 грн, а также вырастет минимальная заработная плата - с 6 000 до 6 500 грн.

Это окажет соответствующее влияние на пенсии. Так, на 200 грн (с 2400 до 2600 грн) увеличится минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет и мужчины 35 лет) и не работают.

Также увеличится на 80 грн выплата для других пенсионеров, которые имеют страховой стаж меньшей продолжительности и получают пенсию в минимальном размере и не работают.

Кроме этого, растет надбавка к пенсии за сверхурочный стаж и увеличивается максимальный размер пенсии.

"Таким образом, в декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3 980 грн, что на 546 грн (или на 16 %) больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 434 грн)", - отметили в министерстве, добавив, что это десятое повышение пенсий за текущий год.

Также в ведомстве сообщили, что календарь повышения пенсий на 2022 год предусматривает индексацию пенсий, установление минимальных пенсионных выплат в размере 3000 грн лицам старше 70 лет с установлением доплаты к пенсии в размере 300 грн лицам в возрасте от 70 до 75 лет и повышение надбавок, доплат к пенсиям.

Пенсии в Украине:

С 1 декабря в Украине повышен уровень минимальной пенсии.

По данным всеукраинского социологического исследования социально-политических настроений украинцев по состоянию на сентябрь 2021 года, основной проблемой в Украине, по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты и пенсии.

Автор: Екатерина Жирий