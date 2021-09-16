Курс гривни к евро установлен на уровне 31,37 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 17 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,37 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,68/26,70 грн/долл., к евро - на уровне 31,40/31,42 грн/евро.

Курс на 16 сентября:

Национальный банк Украины на четверг, 16 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Госбюджет-2022 и курс валюты:

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривны по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривны к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Екатерина Жирий