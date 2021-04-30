Будущий покупатель Первого киевского машиностроительного завода (ПКМЗ, экс-"Большевик") получит в наследство целую пропасть проблем и судебных споров с собственниками, арендаторами помещений и городом, которые приходящее в упадок предприятие приходит накапливало годами.

Поэтому, хотя для Украины разгосударствление этого неликвидного актива - однозначно положительный факт, для инвестора покупка ПКМЗ - гарантированный "билет на войну". Такое мнение в комментарии журналистам высказал управляющий партнер CBRE Ukraine Сергей Сергиенко.

По его словам, для формирования профессионального рынка недвижимости международного уровня необходимо, чтобы изменились отношения между государством и инвестором. Ведь последние работают в очень негативных условиях.

"В случаях приватизации или попыток власти создать какие-либо масштабные бизнес- или индустриальные парки, власть не способна создать благоприятные для инвестирования условия. В основном частный бизнес во всех этих случаях покупает "билет на войну". Из-за этого у нас почти нет международных инвесторов, бизнес или индустриальных парков", - уверяет Сергиенко.

Эксперт отметил, что в отличие от лучшей международной практики, в Украине государство не предоставляет инвестору никаких благоприятных условий, зато предлагает самостоятельно решить кучу проблем.

"В цивилизованных странах, в случаях приватизации или при создании бизнес-, индустриальных парков, государство предоставляет как предварительное разрешение на объем застройки (что дает возможность всем заинтересованным инвесторам как рассчитывать на объем бизнеса, так и одинаково оценить возможности), а также обеспечивает инженерные и транспортные коммуникации. Такой подход также позволяет государству сделать справедливую оценку объекта приватизации. В Украине же инвесторы покупают мешок проблем без каких-либо разрешений на застройку, какого-либо содействия по обеспечению коммуникациями, а также получают гарантию максимального сопротивления государства в любом развитии участка", - уверяет эксперт.

Другой проблемой, по его мнению, является общепринятый мировой подход, когда государство выступает сервисным органом, который помогает, тогда как у нас эта функция выглядит как "не дадите взятку - ничего у вас не выйдет".

"Особенно это касается отечественного рынка девелопмента недвижимости. Это также искусственно отталкивает международных игроков, которые могут играть только в правовом поле", - подытожил Сергей Сергиенко.

Напомним, главным активом предприятия ПКМЗ сейчас является земля - 35 га почти в центре столицы. За предыдущие годы завод накопил более 600 млн грн долга перед городом, государством и третьими лицами. К тому же, ежегодно ПКМЗ добавляет по 20% убытков. Ежегодный налог на землю, на которой расположен ПКМЗ, составляет 40 млн грн, большинство из которых покрывается только за счет аренды помещений третьими лицами.

Приватизация ПКМЗ запланирована на лето 2021-го. Сейчас Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и его советник по продаже "большевика" - "KPMG Украина" - готовят объект к выставлению на торги. При этом уже сейчас известно, что новому владельцу придется решать накопленные десятилетиями проблемы: многочисленные вопросы по оформлению и переоформлению земли, расторжение договоров с арендаторами, судебная тяжба с Киевским городским советом (КМР) по отчуждению цеха №5, выплата нескольких сотен миллионных долгов предприятия и тому подобное.

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Автор: Иван Бойко