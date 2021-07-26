Курс гривни к евро укрепился до 31,81 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 27 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,81 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеПосле выходных в Украине подешевел доллар: обменнники

Официальный курс:

100 USD США – 2698,05 (26 июля – 2704,8)

100 EUR – 3180,87 (26 июля – 3203,43)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,98/27,00 грн/долл., к евро - на уровне 31,81/31,83 грн/евро.

Курс на 26 июля

Национальный банк Украины на понедельник, 26 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий