Курс гривни к евро укрепился до 31,85 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 26 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,05 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,85 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2704,8 (23 июля – 2719,15)

100 EUR – 3203,43 (23 июля – 3206,07)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,03/27,05 грн/долл., к евро - на уровне 31,79/31,82 грн/евро.

Курс на 23 июля:

Национальный банк Украины на пятницу, 23 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий