В начале года Всемирный Банк и МВФ предсказывали мировой кризис на 2024 год.

Рецессия мировой экономики может ощутимо сказаться на поддержке Украины со стороны стран-партнеров, однако сейчас украинские правительственные эксперты не прогнозируют начала глобального кризиса в 2024 году. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время мероприятия "Global Outlook: Новая экономика Украины", организатором которого выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

"Рецессия сейчас зафиксирована частично только в Германии, потому что у них три квартала есть отрицательный рост экономики. Возможно, есть снижение экономической активности в Китае. Цикл борьбы с инфляцией, который сейчас происходит, сейчас на финальной стадии. Думаю, и в США, и в ЕС в ближайшее время мы увидим либо паузу, либо на 2024 год уже будут сигналы по ослаблению монетарного давления, которое сейчас есть", - сказал он.

Министр считает, что правительства наиболее развитых стран уже прошли сложный инфляционный период с минимальными потерями для их экономик.

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"В следующем году, я думаю, что мир ожидает больше перспектив экономического роста, чем рецессии", - сказал Марченко.

В ожидании мировой рецессии

В начале 2023 года директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что треть мировой экономики будет поражена рецессией в этом году, а в 2023 году мир ждет еще "более тяжелый" год, чем 2022-й. При этом темпы роста замедляют одновременно США, ЕС и Китай, отметила она.

Всемирный банк также снизил свои прогнозы роста для большинства стран и регионов в начале 2023 года и предупредил, что новые неблагоприятные потрясения могут привести к рецессии мировой экономики.

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