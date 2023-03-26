Даже по лучшим прогнозам на 2024 год, глобальный рост останется значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что 2023-й станет еще одним сложным годом для мировой экономики. Глобальный рост замедлится до уровня ниже 3 процентов.

Об этом сказала директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева во время выступления на China Development Forum в воскресенье. Текст ее выступления опубликован на сайте МВФ.

"На экономическую активность давят последствия пандемии, война в Украине и усиление монетарной политики. Даже с лучшими прогнозами на 2024 год, глобальный рост будет оставаться значительно ниже исторического среднего показателя в 3,8%", - сказала Георгиева.

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По ее словам, перспективы мировой экономики в среднесрочной перспективе, вероятно, останутся слабыми.

"Неопределенность чрезвычайно высока, в том числе из-за рисков геоэкономической фрагментации, которая может привести к расколу мира на конкурирующие экономические блоки - "опасному разделению", который сделает всех беднее и уязвимее", - сказала директор МВФ.

Георгиева также отмечает рост рисков для финансовой стабильности. Это связано с повышением процентных ставок большинством центральных банков мира, необходимых для борьбы с инфляцией. Это неизбежно порождает потрясения, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе в некоторых развитых экономиках.

"Политики решительно действовали в ответ на риски финансовой стабильности, а центральные банки развитых экономических систем усилили предоставление ликвидности в долларах США. Эти действия в определенной степени уменьшили напряжение на рынке, но неопределенность высока, что подчеркивает необходимость быть бдительными", - отметила руководитель МВФ.

При этом она отметила, что в Китае наблюдается сильное восстановление экономики, и январский прогноз МВФ предполагает рост ВВП на уровне 5,2% в этом году. "В 2023 году на Китай будет приходиться примерно одна треть мирового роста, что даст долгожданный подъем мировой экономике", - сказала Герогиева.

При этом она добавила, что рост ВВП Китая на 1% приводит к увеличению роста в других азиатских экономиках в среднем на 0,3%.

Мировая экономика - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре в МВФ заявляли, что мировой экономике грозит новый спад в рекордно короткий срок. Эксперты прогнозировали, что кризис будет затяжным и тяжелым, поскольку на решение связанных с ним проблем потребуется очень много времени.

В январском прогнозе МВФ говорилось, что в 2023 году мировая экономика замедлится, а в следующем году восстановится. По историческим меркам рост останется слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России против Украины сдерживают активность. В МВФ заявили, что эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности.

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