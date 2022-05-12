За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в целом закон, позволяющий разблокировать выплаты налога на добавленную стоимость (НДС) бизнесу, у которого на конец отчетного периода сформировался налоговый кредит.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, это решение поддержали 276 народных депутатов.

"Принятый законопроект №7360 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогового администрирования налогов, сборов и единого взноса во время действия военного, чрезвычайного положения - УНИАН) вносит налоговые изменения, которые позволят разблокировать возврат НДС бизнесу", - отметил Железняк.

Законопроект №7360 зарегистрировали в Верховной Раде 10 мая председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и группа других депутатов. Как сообщал УНИАН, Гетманцев назвал три источника средств для возмещения НДС предприятиям, деятельность которых крайне важна для экономики Украины.

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