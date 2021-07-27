Аналитики считают, что НБУ может сдерживать укрепление, задерживая курс гривни ближе к 27 грн/долл.

Курс гривни может продолжить постепенное укрепление, пересекая уровень 27 грн/долл. в сторону усиления, в коридор 26,5-27 грн/долл., уже на этой неделе.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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"Даже без поступления валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ в течение июля гривня постепенно укреплялась и может еще продолжить это движение и в дальнейшем, пересекая уровень 27 грн/долл. в сторону усиления, в коридор 26,5-27 грн/долл., уже на этой неделе. Ключевое влияние будут иметь все те же факторы, что и на прошлой неделе, держа клиентский баланс на стороне предложения. Но НБУ будет сдерживать укрепление, задерживая курс гривни ближе к 27 грн/долл.", - сказано в сообщении.

Аналитики отмечают, что курс гривни усилился благодаря преимуществу предложения валюты на рынке, и на этой неделе положительная динамика может сохраниться из-за уплаты ежемесячных налогов и продажи валюты аграриями.

По их словам, на прошлой неделе клиенты банков больше продавали иностранную валюту, чем покупали, что добавило поддержки гривне и даже заставило НБУ выкупить в пятницу 32 млн долл. в резервы.

"Очень вероятно, что ключевыми продавцами валюты были как экспортеры, которым нужна была гривневая ликвидность для уплаты ежемесячных налогов, так и аграрии, получающие валютную выручку и тоже нуждащиеся в гривневых средствах внутри страны. В итоге гривня укрепилась за неделю на 0,7% до 27,05 грн/долл.",- сказано в еженедельнике компании.

Курс на 27 июля

Национальный банк Украины на вторник, 27 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий