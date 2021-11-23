В сравнении с предыдущим месяцем промпроизводство в октябре выросло на 7,8% без учета сезонной корректировки и на 1,9% сократилось с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в октябре 2021 года в годовом выражении – к октябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,4%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в октябре выросло в годовом выражении на 2,2%.

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В сравнении с предыдущим месяцем в октябре оно увеличилось на 7,8% без учета сезонной корректировки и на 1,9% сократилось с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности в добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре этого года рост производства по сравнению с октябрем 2020 года составил 0,6%, в перерабатывающей промышленности наблюдалось сокращение на уровне 0,4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 7,6%.

В разрезе основных промышленных групп производство товаров промежуточного потребления сократилось на 1%, а по потребительским товарам длительного пользования произошло сокращение на 3%.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 2%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования и энергии наблюдался рост на 1,5% и 4% соответственно.

Промпроизводство в Украине:

Промышленное производство в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 5,2%.

Промышленное производство в Украине в июне 2021 года в годовом выражении – к июню 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 1,1%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года в годовом выражении – к сентябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 0,7%.

Автор: Богдан Слуцкий