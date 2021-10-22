По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в сентябре выросло на 2,9% без учета сезонной корректировки и на 1,8% сократилось - с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года в годовом выражении – к сентябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 0,7%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре сократилось в годовом выражении на 0,9%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в сентябре выросло на 2,9% без учета сезонной корректировки и на 1,8% сократилось - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности в добывающей промышленности и разработке карьеров в сентябре этого года рост производства по сравнению с сентябрем 2020 года составлял 1%, в перерабатывающей промышленности наблюдалось сокращение на уровне 1,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 2,4%.

В разрезе основных промышленных групп производство товаров промежуточного потребления выросло на 0,6%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 5%.

По инвестиционным товарам наблюдался рост производства на 2,5%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования и энергии наблюдалось сокращение на 4% и 1,2% соответственно.

Промпроизводство в Украине:

Промышленное производство в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 5,2%.

Автор: Богдан Слуцкий