Высокий представитель ЕС надеется, что до конца текущих суток или завтра министрам иностранных дел стран-членов ЕС удастся согласовать различные подходы.

Все страны-члены Европейского Союза имеют разногласия относительно предложений к девятому пакету санкций против России, окончательного решения по пакету санкций еще нет.

Как заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, предложения – это еще не решение.

Боррель отметил, что сегодняшнее заседание Совета ЕС будет долгим и сложным, так как на повестке дня будут рассматриваться вопросы Ирана и санкций против России (девятый пакет).

Видео дня

"Вы знаете, существует определенная путаница: когда я и президент Европейской Комиссии (Урсула фон дер Ляйен - ред.) объявили о санкциях, мы лишь озвучили предложения. Я сказал много раз, что это Совет ЕС решает. И 27 министров иностранных дел Европейского Союза имеют разные подходы", - сказал Боррель.

"Я думал, что сегодня утром мы сможем сказать, что нам удалось дать "зеленый свет", но это до сих пор не так", - добавил Боррель.

Высокий представитель ЕС предположил, что, возможно, сегодня до конца дня удастся принять решение, но до сих пор есть вопросы, которые требуют согласования.

"Я надеюсь, что мы завершим день (с договоренностью), или, возможно, завтра, но я не могу сказать, что это будет легко, поскольку существуют разные взгляды среди стран-членов", - сказал Боррель.

Девятый пакет антироссийских санкций:

7 декабря 2022 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры в рамках 9-го пакета санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Новым пакетом предлагается внести в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по мирному населению Украины, похищению украинских детей и вывозу их в Россию, хищению украинской сельскохозяйственной продукции. В списке – военные, политики, представители российского оборонпрома.

Также девятым пакетом предусмотрено введение санкций еще против трех российских банков; применение нового экспортного контроля; дополнительных экономических мер к российскому энергетическому и горнодобывающему секторам.

Кроме того, предлагается запретить вещание в ЕС еще 4 российских телеканалов.

Как отметила председатель ЕК, этот пакет также дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из России морем, который вступил в силу на этой неделе, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7.

Однако, по состоянию на 10 декабря, в Евросоюзе нет согласия на дальнейшие санкции против России. Следующая встреча послов стран ЕС по девятому пакету санкций запланирована на сегодня, 12 декабря.

Последний на этот момент, восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября - до начала массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины.

Тем временем, Евросовет принял решение добавить нарушение санкций в список уголовных преступлений. Это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращения попыток обойти их или нарушить.

12 декабря 2022 года появилась информация о том, что в ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: