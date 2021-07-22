Курс гривни к евро укрепился до 32,03 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 23 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2719,15 (22 июля – 2724,05)

100 EUR – 3203,43 (22 июля – 3206,07)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,16/27,18 грн/долл., к евро - на уровне 32,03/32,06 грн/евро.

Курс на 22 июля:

Национальный банк Украины на четверг, 22 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,24 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий