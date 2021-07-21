Курс гривни к евро ослаб до 32,06 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 22 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,24 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки на уровне предыдущего дня.

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Официальный курс:

100 USD США – 2724,05 (21 июля – 2722,05)

100 EUR – 3206,07 (21 июля – 3203,44)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,23/27,25 грн/долл., к евро - на уровне 32,09/32,11 грн/евро.

Курс на 21 июля

Национальный банк Украины на среду, 21 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,22 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий