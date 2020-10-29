Стоимость ПЦР-тестов в разных лабораториях Украины отличается в несколько раз.

В Антимонопольном комитете Украины надеются, что рынок ПЦР-исследований на коронавирус самостоятельно выровняет стоимость тестов, которая варьируется от 0 до 1800 гривень в государственных лабораториях, и от 580 до 3400 гривень в частных.

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Об этом в Facebook написал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"70% - такова рентабельность ПЦР-тестов в некоторых клиниках Киева. Есть и дешевле, с рентабельностью до 40%. Но это не нарушение, это призыв к другим участвовать и заходить на рынок. Мы надеемся, что именно рынок сбалансирует цену на тестирование", - написал он.

Что этому предшествовало

В августе 2020 года Антимонопольный комитет начал расследовать законность формирования цен на ПЦР-тесты.

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Автор: Анна Нагорная