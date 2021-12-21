Рынок нелегальных сигарет разросся до критически опасных объемов.

Темпы роста доли нелегальной торговли в общем объеме рынка табачных изделий в 2021 году превысили показатели за последние 10 лет и достигли исторического максимума. Доля нелегальной торговли выросла до 18,1%. Тенизация табачной торговли в текущем году будет стоить бюджетам всех уровней 14,4 млрд грн недопоступлений.

Об этом идет речь в опубликованном 16 декабря новом исследовании "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине (3 волна 2021)" аналитической группы Kantar Україна. По данным экспертов группы, налоговые потери от нелегальной торговли уже составляют 25% от общей суммы акцизов (56 млрд грн), которая должна была поступить в бюджет от табачного рынка.

"По последним данным, полученным в августе 2021 года, уровень продаж нелегальной продукции вдвое превышает предыдущий максимум, зафиксированный в 2013 году", - заявила Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Украина.

По данным исследования большая часть, а именно - 67% объема нелегальной торговли осуществляется совершенно открыто - в магазинах и киосках, которые наряду с легальными сигаретами продают сигареты сомнительного происхождения по ценам от 25 грн за пачку. В то время как с каждой легальной пачки сигарет должно быть уплачено 37 грн. только обязательных налоговых платежей - минимальный акциз, НДС, розничный акциз.

"Цена пачки сигарет не может стоить меньше, чем минимальная сумма акцизного налога. Если мы видим такую цену, которая в отдельных случаях даже не дотягивает до размера минимального акциза, мы должны понимать, что там без уклонения от уплаты налогов не обошлось", - отметила Татьяна Кощук, кандидат экономических наук, эксперт по вопросам налогообложения.

По мнению генерального директора Ассоциации "Укртютюн" Наталии Фесюн, двухкратный прирост нелегального рынка всего за год - очень опасное явление. Особенно учитывая тот факт, что в 2022 г. запланировано очередное повышение акциза на 20%. Она высказала уверенность, что это путь к обнулению легального рынка и колосальным бюджетным потерям, которые значительно превысят объем средств, получаемых Украиной от МВФ по программе stand-by.

"Бюджетные потери в 14,4 млрд грн должны были бы заставить хоть кого-то задуматься. Однако, к сожалению, вместо борьбы с нелегальной торговлей и поиска компромисса по налогообложению, государство, не задумываясь, усилило налоговое давление на легальный рынок. Это может привести к тому, что ожидания дополнительных поступлений обернутся существенными потерями бюджета. Рекорд-2021 бюджетных недопоступлений может быть с легкостью побит в 2022-м. Кому выгодно, чтобы нелегальный табачный рынок подпитывал криминалитет или усиливал коррупционное влияние? Ведь 14,4 млрд грн - это та сумма, которая, вместо украинской казны, осела в карманах нелегальных операторов рынка, контрабандистов и производителей сигарет в соседних странах", - подчеркнула Наталья Фесюн.

Между тем, глава МВД Денис Монастырский отрапортовал о первых результатах кампании "Акциз", в ходе которой полиция уже отрыла 141 уголовное дело по факту нелегальной торговли сигаретами и алкоголем. Из оборота изъято 1 млн пачек нелегальных сигарет. Однако на общем фоне черного рынка это крохотный объем. По данным Kantar Украина, сегодня в Украине нелегально реализуется уже 7,5 млрд шт. сигарет.

Автор: Иван Бойко