Fitch понизило рейтинг жизнеспособности "Укрэксимбанка"

Аналитики объясняют, что это обусловлено большими убытками, вызванными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями в первом квартале 2020 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг жизнеспособности (VR) украинского государственного "Укрэксимбанка" с "b-" до "ссс+".

Об этом сообщается на сайте агентства.

При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка остаются на уровне "В" и не зависят от данного рейтингового действия.

Отмечается, что понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации "Укрэксимбанка" в первом квартале 2020 года, поскольку его коэффициент основного капитала (Fitch Core Capital, FCC) снизился до 6% по итогам января-марта 2020 года с 13% в конце 2019 года.

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"Это было обусловлено большими убытками, вызванными значительными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями. Рентабельность и капитализация восстановились в апреле и мае, при этом, согласно местным отчетам, около половины убытков за первый квартал было возмещено", - говорится в сообщении.

Аналитики Fitch подчеркивают, что капитал банка остается ограниченным на фоне вероятного ухудшения качества активов, а "Укрэксимбанк" – подверженным рыночному риску в среднесрочной перспективе в значительной степени.

Справка УНИАН.Укрэксимбанк работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений страны по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.

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