17 февраля Печерский районный суд г. Киева принял решение в пользу ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" (актив холдинга GNT Group), которое загружает корабли в Одесском порту для экспорта по "Зерновой сделке".

Это очередное судебное решение в пользу холдинга в споре с компанией-кредитором Argentem Creek Partners и его агентом Madison Pacific Trust Ltd.

Об этом стало известно из прессрелиза GNT Group.

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Как отмечают в GNT Group, Argentem Creek Partners и Madison Pacific Trust Ltd пытаются осуществить рейдерский захват стратегически зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл", который обслуживает "Зерновой коридор", однако международные и украинские суды уже приняли ряд решений в пользу GNT Group:

Окружной суд Никосии (Кипр) запретил Argentem Creek Partners и Madison Pacific Trust Ltd пытаться захватить зерновой терминал, продавать его или препятствовать деятельности.

Западный апелляционный хозяйственный суд (Украина) отменил незаконные решения общего собрания, которым Madison Pacific Trust Ltd уволило генерального директора ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" и перенесло юридический адрес предприятия из Одессы во Львов.

Печерский районный суд г. Киева принял постановление и удовлетворил заявление компании и отменил меры обеспечения в отношении нее.

GNT Group подчеркивает, что его спор с кредиторами должен решаться арбитражным судом в Великобритании – поэтому украинские и даже другие международные суды должны обеспечить интересы холдинга и защитить его активы от попыток рейдерского захвата.

Как подчеркнули в холдинге, несмотря на судебные споры, GNT Group продолжает поддерживать функционирование зернового терминала, а также выполнять все свои обязательства перед партнерами и контрагентами.

GNT Group – украинский холдинг, который является значительным налогоплательщиком и работодателем. Компания работает в Украине уже 25 лет, привлекая за это время десятки миллионов долларов инвестиций, входит в ТОП-10 экспортеров страны и обеспечивает 1 500 рабочих мест.