17 февраля Печерский районный суд г. Киева принял решение в пользу ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" (актив холдинга GNT Group), которое загружает корабли в Одесском порту для экспорта по "Зерновой сделке".
Это очередное судебное решение в пользу холдинга в споре с компанией-кредитором Argentem Creek Partners и его агентом Madison Pacific Trust Ltd.
Об этом стало известно из прессрелиза GNT Group.
Как отмечают в GNT Group, Argentem Creek Partners и Madison Pacific Trust Ltd пытаются осуществить рейдерский захват стратегически зернового терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл", который обслуживает "Зерновой коридор", однако международные и украинские суды уже приняли ряд решений в пользу GNT Group:
- Окружной суд Никосии (Кипр) запретил Argentem Creek Partners и Madison Pacific Trust Ltd пытаться захватить зерновой терминал, продавать его или препятствовать деятельности.
- Западный апелляционный хозяйственный суд (Украина) отменил незаконные решения общего собрания, которым Madison Pacific Trust Ltd уволило генерального директора ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" и перенесло юридический адрес предприятия из Одессы во Львов.
- Печерский районный суд г. Киева принял постановление и удовлетворил заявление компании и отменил меры обеспечения в отношении нее.
GNT Group подчеркивает, что его спор с кредиторами должен решаться арбитражным судом в Великобритании – поэтому украинские и даже другие международные суды должны обеспечить интересы холдинга и защитить его активы от попыток рейдерского захвата.
Как подчеркнули в холдинге, несмотря на судебные споры, GNT Group продолжает поддерживать функционирование зернового терминала, а также выполнять все свои обязательства перед партнерами и контрагентами.
GNT Group – украинский холдинг, который является значительным налогоплательщиком и работодателем. Компания работает в Украине уже 25 лет, привлекая за это время десятки миллионов долларов инвестиций, входит в ТОП-10 экспортеров страны и обеспечивает 1 500 рабочих мест.