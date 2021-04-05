С момента старта программы выдано 12 тыс. 539 кредитов на общую сумму 30,8 млрд грн.

Украинские банки в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» за прошедшую неделю предоставили 833 новых кредита на общую сумму 1,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что всего с момента старта программы выдано 12 тыс. 539 кредитов на общую сумму 30,8 млрд грн. В частности, 14,206 млрд грн от общей суммы заключенных сделок составляют сделки по рефинансированию уже выданных кредитов. 4,69 млрд грн - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты составляют 11,9 млрд грн.

Что этому предшествовало

В феврале 2020 года правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внес изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

24 февраля 2021 года Кабинет министров расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", благодаря чему была увеличена предельная сумма государственной помощи субъектам хозяйствования - до 400 тысяч евро.

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Автор: Екатерина Жирий