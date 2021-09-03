По словам Марченко, новый уровень пенсионной реформы планируется запустить в 2023-2024 годах.

В ближайшие два года в Украине будет запущена накопительная пенсионная система, которая даст возможность украинским пенсионерам получать две пенсии: солидарную и накопительную.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время участия в "Украинском финансовом форуме".

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По словам Марченко, новый уровень пенсионной реформы планируется запустить в 2023-2024 годах, после чего украинцы смогут получать две пенсии – солидарную и накопительную.

"Мы на пороге пенсионной реформы. Мы присоединились к этому процессу и ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", – сообщил Марченко.

"Речь идет о накопительном уровне, а государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения", – подчеркнул Марченко.

По словам Марченко, накопительная пенсия даст толчок для развития фондового рынка. "Нужно накапливать и создавать блага для себя", – отметил министр.

Кто будет первым:

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство приняло решение о том, что первыми на соцпакеты с накопительной пенсией смогут претендовать следующие группы населения:

социальные работники;

учителя;

военные.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко