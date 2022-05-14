Грант составляет 125 тысяч гривень, то есть 4 тысячи евро. Подать заявку можно на портале "Дия".

В Украине теперь можно получить грант в размере 4000 евро на поддержку бизнеса во время войны с помощью портала "Дия".

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Запускаем гранты на поддержку бизнеса во время войны на портале "Дия". Грантовый фонд рассчитан на поддержку 300 предприятий микро- и малых предприятий. Их поддержка во время войны - одна из важнейших задач государства, поскольку они составляют фундамент экономики страны", - отметил он.

Грант составляет 125 тысяч гривень, то есть 4 тысячи евро. Заявку можно подать на портале "Дия".

Кто может подать заявку на грант:

бизнес, который размещен в области, где ведутся или велись боевые действия;

бизнес, который уехал из этих областей и временно развернулся в более безопасном городе;

бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но все равно продолжает работать и может это подтвердить.

Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые создают жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия из независимых бизнес-экспертов. Фонд создан программой "EU4Business" совместно с Минцифрой, Минэкономики и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта.

Как сообщал УНИАН, в "Дие" запустили новую услугу для предпринимателей - теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местопребывание ФЛП онлайн.

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