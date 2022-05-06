Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске новой услуги для предпринимателей на портале "Дія".

Об этом говорится в Telegram-канале Федорова.

По его словам, портал "действие" запустил новую услугу для предпринимателей — теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

"Не нужно идти в городской совет, ЦПАУ или нотариуса, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток пока его обработают", - отметил Федоров.

За расширенной услугой на портале "действие" нужно несколько минут за заполнение заявления, сутки на его рассмотрение и 190 грн вместо 250 грн.

Отмечается, что услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа.

Напомним, ранее на портале "действие" появилась новая услуга: предприниматели могут получить 6500 грн за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.

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