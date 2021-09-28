Нумизматы продолжают охотиться за редкими украинскими монетами - поймать удачу за хвост может каждый.

Хотя в Украине уже больше года как вывели из обихода монеты номиналом 25 копеек, коллекционеры готовы купить некоторые из них за колоссальные деньги. И в будущем их цена только вырастет.

Об этом сообщает "Главком".

Речь идет о нестандартных экземплярах: экспериментальных выпусках, из дорогих сплавов, с особенностями штемпеля, сочетанием разных штампов аверса и реверса или какими-либо дефектами.

Одну из таких монет 1992 года выпуска недавно разместили на одном из онлайн-аукционов за 10 тыс. гривень.

Читайте такжеМонеты по 50 копеек скупают за 10 тысяч гривень: как найти удачу в своем кармане (фото)По словам ее владельца, такая монета - единственная в своем роде, благодаря особенностям отлива. В надписи "25 копійок" буквы "й" и "о" соединены, а также над буквой "о" можно увидеть малозаметный хвостик.

На этом фоне есть смысл внимательнее изучить оставшиеся 25-копеечные монеты на предмет наличия в них какого-либо брака - смещения, искривления и прочих необычных элементов. Терять такой денежный знак крайне нежелательно.

Для таких лотов даже 10 тыс. грн не предел. Как уже сообщал УНИАН, на интернет-аукционах можно найти 25-копеечные монеты даже по 162 тыс. грн.

Автор: Станислав Кожемякин