Пенсионеры по-прежнему смогут выбрать один из двух способов получения выплаты.

В Пенсионном фонде отрицают массовый перевод получателей пенсий в Украине на банковское обслуживание с 1 сентября текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Там напомнили, что в Украине существуют два способа выплаты пенсий:

по месту фактического проживания - организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий ( речь идет об "Укрпоште ");

"); через банковские учреждения ( можно выбрать один из 44 банков из соответствующего перечня).

В ПФУ отметили, что пенсионер выбирает способ выплаты самостоятельно. Изменить его можно путем подачи соответствующего заявления.

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"Учитывая указанное, пенсионеры и после 1 сентября по желанию будут продолжать получать пенсии через АО "Укрпошта" с доставкой на дом или в почтовых отделениях независимо от своего возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе. Оплату услуг доставки пенсий осуществляет по установленным тарифам Пенсионный фонд Украины", - говорится в сообщении.

Отдельно в Фонде отметили, что постановлением Кабмина от 25 мая текущего года предусмотрено проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. Эта норма вступит в силу с 1 января 2023 года. До этой даты пенсии будет доставлять"Укрпошта" на условиях трехсторонних договоров.

Выплата пенсий в Украине

Ранее Кабмин принял постановление о повышении с 1 апреля тарифов на выплату и доставку пенсий, социальных пособий национальным почтовым оператором "Укрпошта": тариф в городе вырос до 1,3% с 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселках городского типа - до 2,65% с 2,3%.

В марте Кабинет министров поручил национальному оператору почтовой связи Украины "Укрпошта" заключить с Пенсионным фондом и органами социальной защиты населения договоры на доставку пенсий и денежной помощи.

На днях в Минсоциполитики заявили, что полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий. Это связано с тем, что они работают без оформления и не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие нормы законодательства.

Автор: Юрий Годован