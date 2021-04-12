Доставка пенсий домой будет осуществляться только ограниченным категориям граждан.

Министерство социальной политики с сентября 2021 года переводит пенсионные начисления на банковские карты.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на заместителя министра Виталия Музыченко.

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"У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо", - цитирует пресс-служба Музыченко.

Отмечается, что доставка пенсий домой будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.

"До 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобным, будет отвечать его требованиям. Сегодня уже почти 70% лиц, получающих выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно", - сообщил замминистра.

Также Музыченко добавил, что, если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует граждан об этом.

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Выплата пенсий в Украине

Кабмин принял постановление о повышении с 1 апреля тарифов на выплату и доставку пенсий, социальной помощи национальным почтовым оператором "Укрпошта": тариф в городе вырастет до 1,3% с 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселках городского типа – до 2,65% с 2,3%.

Ранее в марте Кабинет министров поручил национальному оператору почтовой связи Украины "Укрпошта" заключить с Пенсионным фондом и органами социальной защиты населения договоры на доставку пенсий и денежной помощи.

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Автор: Екатерина Жирий