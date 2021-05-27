По словам Шмыгаля, сейчас Кабмин также активно работает над полноценным запуском фондового рынка в стране.

Запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

Об этом во время инвестиционного форума «UkraineInvest Talks Dnipro» в Днепре заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеНакопительная пенсия: украинцам рассказали, как это будет работать

«В течение 10-15 лет это должно дать инвестиционный ресурс в размере ориентировочно до 50 млрд долл. Это будут ресурсы, накопленные в негосударственных пенсионных фондах, как это работает во всех развитых странах», - сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что Кабинет министров активно работает над полноценным запуском фондового рынка в стране.

«Мы работаем над развитием инфраструктуры фондового рынка. Буквально на следующей неделе подпишем меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Американской торговой палатой и USAID о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка в Украине», - сказал премьер.

Накопительная пенсия в Украине

Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц