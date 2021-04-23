Доработанные редакции законопроектов министерство направило в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики.

Министерство социальной политики представило в Офисе простых решений и результатов Национального совета реформ законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что обновленный концепт работы системы Минсоцполитики подготовило по результатам совещаний под председательством премьер-министра и председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, совещаний с работодателями и профсоюзами, а также обсуждений с экспертами, бизнес-ассоциациями, объединениями профессиональных участников и общественностью.

Доработанные редакции законопроектов министерство направило в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Согласно сообщению, основные предлагаемые изменения направлены на расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшение гендерного разрыва в размере пенсий; введение системы без повышения нагрузки на бизнес и людей - за счет уменьшения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшение ставки налога с доходов физлиц.

Также изменения предусматривают предоставление возможности управлять своими пенсионными накоплениями через «единое окно»: человек сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях и т.д., а также обеспечение права в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой. Также в ряде случаев предусмотрено право человека забрать накопления единовременно, независимо от возраста.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, это была длительная работа, и необходимо было найти такое построение системы, которая максимально защищает интересы людей, и является не набором теоретических идей, а сможет заработать на практике в существующих реалиях.

«Доработанные редакции законопроектов учитывают огромное количество замечаний основных стейкхолдеров... Мы уверены, что они могут быть основой для рассмотрения народными депутатами в первом чтении. Я искренне надеюсь, что Верховная Рада Украины рассмотрит этот вопрос в первом чтении в течение ближайших двух месяцев. Невозможность откладывать его решение «на потом», это понимает сегодня каждый ответственный человек», - цитирует пресс-служба Лазебную.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение накопительной пенсионной системы.

Минсоцполитики заявило о том, что поддерживает введение в Украине накопительной пенсии.

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Автор: Екатерина Жирий