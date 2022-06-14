Инициатива касается тех, у кого приобретенное в кредит имущество пострадало с начала полномасштабного вторжения России.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект (№7441-1) о списании кредитов на имущество, уничтоженное или поврежденное в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины значительная часть граждан Украины потеряла свое жилье и другое имущество. Определенное количество таких граждан приобрело такое имущество в кредит и имеет еще задолженность перед кредиторами. В то же время возникла ситуация, когда жилье или автомобиль разрушены, а долг остался", – сообщил он.

Уничтоженное имущество:

По состоянию на 12 июня 2022 года оккупанты за время войны уничтожили более 44 миллионов квадратных метров жилья и более 100 тысяч легковых автомобилей.

Среди пострадавших немало семей, которые потеряли ипотечное имущество. Кроме кредитных каникул на время войны, украинцам, которые взяли в кредит жилье или авто и потеряли их во время войны, могут списать долги.

Соответствующий законопроект уже рассмотрен в Верховной Раде. Средства банкам компенсируют за счет государства, а затем планируют получить от страны-оккупанта.

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