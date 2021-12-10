По словам Качки, много классических торговых войн происходит с Беларусью.

Украина сейчас ведет много классических торговых войн с разными странами, особенно интересна в этом контексте Беларусь.

Об этом на онлайн-конференции рассказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

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"У нас есть старая парадигма ВТО (Всемирная организация торговли - УНИАН). Она работает довольно часто. У нас есть много чисто торговых конфликтов. Например, очень интересна Беларусь. Это та страна, с которой у нас очень много торговых классических войн происходит. Когда они закрыли один товар, мы - другой", - отметил он.

"Но потом после долгих переговоров находим понимание. Мы ищем балансы", - добавил Качка.

Торговые отношения с Беларусью:

По данным EastFruit, крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь в первые 7 месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн.

Также Беларусь закупала картофель в РФ, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

Беларусь в 2021 году впервые импортировала картофель из других стран на фоне неутешительных прогнозов урожая.

Автор: Богдан Слуцкий