Привлеченные средства будут направлены на выплаты соцпомощи семьям с детьми и зарплаты работникам государственных учреждений высшего образования.

Украина получила от Великобритании вторую часть дополнительного финансирования на 203 млн долларов через проект Всемирного банка.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, общий объем займа под гарантии Великобритании составляет 500 млн долл. США.

Срок погашения кредита - 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка - 0,25% годовых.

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Привлеченные средства будут направлены на выплаты соцпомощи семьям с детьми и зарплат работникам государственных учреждений высшего образования.

"С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания является одним из лидеров по помощи на всех возможных направлениях, в том числе в предоставлении финансовой помощи для нашего государства. Эта помощь дает возможность и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов...", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Финансовая помощь для Украины: детали

23 декабря 2022 года Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Украина, Беларусь и Молдова) Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Сумма займа составляет 500 млн долл.

В 2022 году правительство Великобритании предоставило Украине более 1,5 млрд долл. для финансирования расходов госбюджета.

12 декабря 2022 года в Европейском Союзе согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира, через который предоставляется помощь по безопасности для Украины.