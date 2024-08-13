Правительство направит средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.

Украина получила 4,2 млрд евро помощи от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы Украина продолжает финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.

"С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", – отметил глава правительства.

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В Минфине подчеркнули, что средства уже поступили в государственный бюджет. Транш состоит из льготного финансирования – 2,7 млрд евро и гранта – 1,5 млрд евро. Средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility.

В министерстве подчеркнули, что следующий транш Украина сможет получить до конца текущего года, при условии выполнения всех индикаторов до конца третьего квартала.

Помощь ЕС

В конце июля послы Евросоюза одобрили предоставление Украине транша в размене 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility. Ранее выделение средств поддержала Еврокомиссия.

В начале августа выделение транша макрофинансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility одобрил Совет Евросоюза.

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