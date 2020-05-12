Шмыгаль рассчитывает до конца мая подписать новый меморандум с МВФ

Премьер-министр выразил надежду, что сотрудничество Украины с МВФ по программе stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долл., из которых 3,5 млрд долл. будут направлены в госбюджет-2020.

Украина рассчитывает до конца мая подписать новый меморандум с Международным валютным фондом.

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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время встречи в режиме видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Шмыгаль выразил надежду, что сотрудничество Украины с МВФ по программе stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

«Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ», - отметил глава украинского правительства.

Стороны также обсудили экономическую ситуацию, в частности, вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса. Премьер-министр поблагодарил Германию за стабильную финансовую поддержку, отметив, что с 2014 года эта страна предоставила Украине 1,4 млрд евро, 150 млн евро из которых (неиспользованный резерв) планируется направить на закупку медицинского оборудования для больниц и на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса.

«Поддержка малого бизнеса - это может быть еще одно направление, куда будут направлены средства. Например, на возмещение банковских процентов по кредитам, взятым малым бизнесом, или на развитие определенных отраслей, пострадавших в результате коронавируса», - подчеркнул премьер-министр.

Во время виртуальной встречи стороны также обсудили вопросы трансформации угольных регионов. В частности, вопросы помощи в реализации пилотного проекта на одной из украинских шахт. Канцлер заверила, что Германия с удовольствием примет участие в таком проекте.

Как сообщал УНИАН, правительство ожидает завершения переговоров с МВФ до 15 мая.

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.