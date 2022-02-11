Протеты ФОПов против введения кассовых аппаратов и угрозы в адрес действующей власти не будут иметь никаких результатов.
Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, выдача чека покупателю – это законодательная норма, которую не имеет смысла оспаривать.
"Только враг себе может в ответ на простую норму выдавать фискальный чек покупателю лишить себя бизнеса. Если человек враг себе, я ничем не могу помочь", - отметил Гетманцев.
Он также высказал мнение, что той части предпринимателей, которые не готовы выполнять нормы закона, следует задуматься о смене рода своей деятельности и заняться чем-то, отказавшись от ведения бизнеса.
"Если человек не способен воспринимать норму, которая работает во всем мире, то я могу лишь выразить соболезнования и посоветовать заниматься чем-то другим, потому что это требование обязательно для всей торговли. А угрожать властям совершением преступления не следует. И бороться за право не платить налоги тоже не нужно, потому что такого права нет. Ни у кого нет права не платить налоги", - заявил Гетманцев.
История законопроекта о кассовых аппаратах:
- 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.
- 4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.
- В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
- 15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлиц-предпринимателях третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада отказалась рассматривать перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) еще на один год.
- 24 декабря 2021 года Кабинет Министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.
- С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.
- 25 января ФОПы объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к толкотне.
- В результате столкновений между митингующими и правоохранителями во время акции протеста 25 января 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.
- 26 января акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, которые протестуют против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжилась
- В связи с этим Верховной Раде предложили ввести мораторий до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.