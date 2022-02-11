По словам Гетманцева, выдача чека покупателю – это законодательная норма, которую не имеет смысла оспаривать.

Протеты ФОПов против введения кассовых аппаратов и угрозы в адрес действующей власти не будут иметь никаких результатов.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, выдача чека покупателю – это законодательная норма, которую не имеет смысла оспаривать.

"Только враг себе может в ответ на простую норму выдавать фискальный чек покупателю лишить себя бизнеса. Если человек враг себе, я ничем не могу помочь", - отметил Гетманцев.

Он также высказал мнение, что той части предпринимателей, которые не готовы выполнять нормы закона, следует задуматься о смене рода своей деятельности и заняться чем-то, отказавшись от ведения бизнеса.

"Если человек не способен воспринимать норму, которая работает во всем мире, то я могу лишь выразить соболезнования и посоветовать заниматься чем-то другим, потому что это требование обязательно для всей торговли. А угрожать властям совершением преступления не следует. И бороться за право не платить налоги тоже не нужно, потому что такого права нет. Ни у кого нет права не платить налоги", - заявил Гетманцев.

История законопроекта о кассовых аппаратах: