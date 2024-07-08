Частные кредиторы могут продать облигации хедж-фондам, которые затем подадут в суд, а любое такое судебное дело будет рассматриваться в Великобритании.

Британская неправительственная организация Debt Justice призывает новое лейбористское правительство страны предотвратить подачу исков против Украины в британские суды. Речь идет о случае, если Украина объявит дефолт по своим долгам перед частными кредиторами, пишет The Guardian.

Организация заявила, что двухлетняя приостановка долговых выплат для Украины должна закончиться 1 августа, поэтому необходимо принять меры, чтобы защитить Киев от возможности судебных исков со стороны кредиторов.

Если до конца этого месяца не будет заключено соглашение или не будет согласовано продление двухлетнего моратория, в сентябре Украина официально объявит дефолт по своим долгам. Киев опасается, что по истечении срок управляющие активами продадут облигации хедж-фондам, которые затем подадут в суд. А все украинские облигации регулируются английским правом, поэтому любое судебное дело будет рассматриваться Британии.

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По данным Debt Justice, украинские облигации торгуются на уровне 28-31 центов за доллар, что ближе к предложенной Киевом 60% скидке, а не 20%, на которых настаивают держатели облигаций.

Исполнительный директор Debt Justice Хайди Чоу подчеркнула, что облигации Украины "регулируются британским законодательством, поэтому новое правительство Великобритании могло бы принять закон в поддержку Украины, четко определив, что ни один кредитор не может подать в суд на страну, пока идет война".

О каких суммах идет речь

Отмечается, что Украина ведет переговоры с держателями облигаций и добивается списания 60% долга от суммы в $24 млрд, которую она задолжала частным кредиторам. Держатели облигаций, среди которых такие крупные инвестиционные группы, как BlackRock, Pimco, Fidelity и AllianceBernstein, заявили, что готовы понести только 20% убытков.

По словам журналистов, официальные двусторонние кредиторы Украины, включая Великобританию, согласились продлить приостановление долговых выплат Киева до 2027 года. Однако не удалось добиться о продлении договоренностей с частными кредиторами. Помощь, предоставленная частными кредиторами, стоит около 12% годового ВВП Украины.

Долговые обязательства Украины

Ранее УНИАН писал, что у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта. Война наносит тяжелый ущерб экономике Украины. ВВП страны на четверть меньше, чем накануне вторжения Владимира Путина, НБУ истощает золотовалютные резервы, а атаки России на объекты инфраструктуры ухудшили прогнозы роста.

Экономист Максим Самойлюк считает, что даже если договоренности с кредиторами достигнуто не будет, вероятным вариантом является согласованное продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт Украины.

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