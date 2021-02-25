Принятым законопроектом предлагается введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Кабмин на заседании 24 февраля одобрил законопроект, которым создается возможность заключения трудового договора с нефиксированным рабочим временем, что, в частности, урегулирует работу фрилансеров.

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Об этом сообщает Минэкономики на Правительственном портале.

Законопроект регулирует трудовые отношения, в которых невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы. Речь идет, в частности, о работе фрилансеров.

Документом предлагается введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Стороны могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. Оплата труда осуществляется только за то время, когда работа фактически выполняется.

Работник со своей стороны получит все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде. В частности, относительно надлежащего режима работы, времени отдыха, порядка принятия на работу и увольнения с нее, выплаты заработной платы.

В Минэкономики добавили, что законопроектом предусмотрено гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.

"Оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие следующие работы, лишены права и гарантий, установленных законодательством о труде", - говорят в Минэкономики.

"В частности, предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников", - комментирует изменения заместитель министра по вопросам цифрового развития Игорь Дядюра.

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Автор: УНИАН