До июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

Украинская власть рассчитывает на первый пересмотр программы с МВФ до июля 2021 года - в таком случае транш кредита будет выделен в сентябре.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает "РБК-Украина".

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"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал он.

По его словам, до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

"И, по большому счету, уже многое сделано. В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах.

По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил советник Зеленского.

Помощь МВФ для восстановления мировой экономики

В Международном валютном фонде обсуждается возможность распределения специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, такая помощь обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

Сотрудничество с МВФ: предыстория

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

12 апреля 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что Украина может получить от МВФ 2,7 миллиарда долларов.

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Автор: Елена Коваленко