В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины достиг 870 млн долларов.

Внешние угрозы негативно влияют на инвестиционный климат Украины, однако у нас есть сильная и современная армия, которая способна защитить суверенитет государства.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, об этом министр Сергей Марченко написал в своей колонке в одном из украинских изданий.

Читайте такжеБизнес существенно ухудшил оценку инвестиционного климата Украины - опрос

"На стоимость и перспективы заимствований Украины также влияет информация об угрозе военного вторжения со стороны Российской Федерации. Также, такая ситуация негативно влияет и на инвестиционный климат. Я постоянно уверяю всех инвесторов — у нас есть современная и сильная армия, которая способна защитить суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил министр финансов.

Стратегия экономического развития Украины:

Кабинет министров утвердил Стратегию экономического развития Украины до 2030 года, согласно которой с 2025 года планируется привлекать ежегодно не менее 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил 868,2 млн долларов по сравнению с их чистым поступлением в 5,86 млрд долларов в 2019 году.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Украину по результатам 2021 года может достичь 6,5 млрд долл.

Автор: Богдан Слуцкий