На реализацию ветеранской политики в 2024 году из государственного бюджета направят более 14 млрд грн.

Проект государственного бюджета Украины на 2024 год предусматривает существенное переосмысление подходов к ветеранской политике, а также увеличение финансирования этого направления на 7,5 миллиардов гривен - до более 14 миллиардов.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, это позволит качественно и комплексно оказывать всеобъемлющую поддержку гражданам, которые защищали независимость Украины.

"А именно существенное увеличение бюджетных ассигнований для реализации ветеранской политики, включающей комплексные подходы к реабилитации, медицинскому обслуживанию, жилищному обеспечению, и другим формам поддержки ветеранов и их семей, будет способствовать более быстрому и эффективному решению их проблем и потребностей", - говорится в сообщении.

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В частности, для обеспечения жильем ветеранов, в первую очередь лиц с инвалидностью, запланированы выплаты для более 2 тысяч человек. На это направление в проекте госбюджета предусмотрено около 6 миллиардов гривен, то есть в среднем поддержка достигнет более 2,5 миллиона каждому из получателей.

Также за счет средств госбюджета будет введен институт помощника ветерана.

"Это проект для ветеранов и членов их семей, которые готовы помочь другим ветеранам легко и достойно пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, которые заслуженно гарантированы им государством. Субвенция на предоставление таких услуг 15 тысячами помощников определена в сумме почти 4 миллиардов гривен", - отметили в Минфине.

Для предоставления реабилитационных и психологических услуг ветеранам и членам их семей в бюджете предусмотрено 2,6 млрд гривен.

На мероприятия по зубопротезированию военных предусмотрено 750 миллионов гривен, а на финансовую поддержку ветеранов через украинский ветеранский фонд предусмотрено 248 миллионов гривен.

Для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища учтены средства в сумме 516 миллионов гривен.

"Военный" госбюджет Украины на 2024 год

Проект государственного бюджета на 2024 год, который правительство передало на рассмотрение парламента, предусматривает расходы на нацбезопасность и оборону в сумме 1,69 триллиона гривен или 21,6% валового внутреннего продукта.

Наибольшей статьей расходов является денежное обеспечение и заработная плата (с начислениями), которая составляет 1,07 триллиона гривен, или 63% от всех расходов на оборону.

Еще 311 миллиардов гривен предусмотрено на создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, 61 миллиард гривен - на горюче-смазочные материалы, вещевое и другие виды обеспечения, а 30 миллиардов гривен - на пищевые продукты.

На медикаменты и перевязочные материалы в 2024 году планируют направить 1,2 миллиарда гривен, а на оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 8,44 миллиарда гривен.

Еще почти 63 миллиарда гривен в проекте государственного бюджета на следующий год проходят, как другие расходы на сектор безопасности и обороны.

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