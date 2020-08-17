НБУ за неделю купил на межбанке $223 миллиона

Объем покупки валюты за неделю составил 223 миллиона долларов, продажи валюты Нацбанк не проводил.

Национальный банк Украины на прошлой неделе - с 10 по 14 августа - купил на межбанковском валютном рынке 223 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте регулятора, объем покупки валюты за неделю составил 223 миллиона долларов, НБУ не проводил интервенций по продаже валюты.

С начала года объем покупки валюты превышает объем ее продажи на 1 511,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 17 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,35 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Максим Удочкин