После повышения тарифов на свет украинцам пришли увеличенные платежки за июнь, поэтому необходимость в получении субсидии на оплату коммуналки возросла.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для назначения жилищной субсидии гражданин должен предоставить заявление и декларацию по установленным формам.
В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). В частности, договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье. Или копия договора о реструктуризации задолженности-при условии наличия задолженности и заключения договора.
Отмечается, что в случае необходимости граждане могут предоставлять другие документы, которые имеют значение для рассмотрения вопроса по существу, например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности, справки, выписки о проживании без прописки, и том числе, справку внутренне перемещенного лица.
"Человек, который обращается за назначением субсидии, предъявляет свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства - паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства или соответствующий вид)", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Пенсионного фонда сообщает, что существует несколько способов подачи документов:
- во-первых, лично, через выбранный (удобный, ближайший) сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- во-вторых, почтой, на адрес органа Фонда;
- в-третьих, online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дия.
Учитывая то, что большинству граждан уже пришли увеличенные платежки за потребленную в июне электроэнергию, количество просителей субсидий может увеличиться. До 20 июля украинцы должны оплатить счета за потребленные в июне коммунальные услуги, чтобы не иметь задолженности и не потерять уже назначенные субсидии.
Тариф на свет - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, с 1 июня 2023 года цена электроэнергии увеличилась для населения с 1,44 и 1,68 гривень до 2,64 гривень за киловатт-час.
Украинцы начали получать увеличенные платежки за потребленную в июне электрическую энергию, однако по данным энергетиков использование света в домах только увеличивается из-за жары.
Власти рекомендовали украинцам обращаться за получением жилищных субсидий после роста тарифов.