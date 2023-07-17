Количество просителей субсидий может увеличиться из-за роста тарифов на электричество.

После повышения тарифов на свет украинцам пришли увеличенные платежки за июнь, поэтому необходимость в получении субсидии на оплату коммуналки возросла.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для назначения жилищной субсидии гражданин должен предоставить заявление и декларацию по установленным формам.

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). В частности, договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье. Или копия договора о реструктуризации задолженности-при условии наличия задолженности и заключения договора.

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Отмечается, что в случае необходимости граждане могут предоставлять другие документы, которые имеют значение для рассмотрения вопроса по существу, например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности, справки, выписки о проживании без прописки, и том числе, справку внутренне перемещенного лица.

"Человек, который обращается за назначением субсидии, предъявляет свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства - паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства или соответствующий вид)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Пенсионного фонда сообщает, что существует несколько способов подачи документов:

во-первых, лично, через выбранный (удобный, ближайший) сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

во-вторых, почтой, на адрес органа Фонда;

в-третьих, online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дия.

Учитывая то, что большинству граждан уже пришли увеличенные платежки за потребленную в июне электроэнергию, количество просителей субсидий может увеличиться. До 20 июля украинцы должны оплатить счета за потребленные в июне коммунальные услуги, чтобы не иметь задолженности и не потерять уже назначенные субсидии.

Тариф на свет - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, с 1 июня 2023 года цена электроэнергии увеличилась для населения с 1,44 и 1,68 гривень до 2,64 гривень за киловатт-час.

Украинцы начали получать увеличенные платежки за потребленную в июне электрическую энергию, однако по данным энергетиков использование света в домах только увеличивается из-за жары.

Власти рекомендовали украинцам обращаться за получением жилищных субсидий после роста тарифов.