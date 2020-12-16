Степанов надеется на поддержку соответствующего проекта закона народными депутатами.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает необходимым принять закон, который устанавливает минимальную заработную плату медицинских работников, привязанную к прожиточному минимуму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе брифинга.

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"На прошлой неделе я своим коллегам из правительства направил на подпись соответствующий законопроект, подготовленный Минздравом, который устанавливает минимальную заработную плату и закрепляет ее в законе, которая будет привязана к прожиточному минимуму", - сказал он.

"Я считаю и настаиваю, что такие нормы должны быть утверждены в нашем законодательстве... Поэтому мы считаем, что такой законопроект должен стать законом, и у нас должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают нашим медикам", - отметил Степанов.

Он надеется на поддержку соответствующего проекта закона народными депутатами.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

По словам министра финансов Сергея Марченко, в бюджете 2021 предусмотрено повышение зарплаты работникам образования на 26%, медикам – на 30%.

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Автор: Леся Лещенко