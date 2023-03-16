В то же время инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса – значительным, указывает регулятор.

Правление Национального банка Украины приняло решение в шестой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения. Такие шаги будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности гривневых сбережений, поддержанию устойчивости валютного рынка и формировать предпосылки для смягчения ограничений на нем. Это позволит защитить сбережения граждан от инфляционного обесценивания и обеспечит снижение ценового давления", - сказал глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

Он отметил, что инфляция в начале 2023 года замедляется быстрее, чем ожидал Нацбанк, но остается высокой. Отдельные факторы, сдерживавшие инфляцию в течение нескольких прошлых месяцев, могут иметь краткосрочный характер. Так, рост предложения продовольствия и более быстрая стабилизация рынка горючего в значительной степени обусловливались теплой зимой.

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"Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в частности благодаря мерам Национального банка по усилению привлекательности гривневых активов и поддержанию курсовой стабильности. Дальнейший рост привлекательности срочных депозитов в гривне на фоне снижения давления в наличном сегменте валютного рынка побудит вкладчиков наращивать сбережения в национальной валюте", - отметил глава НБУ.

По его словам, это будет усиливать устойчивость валютного рынка и защитит международные резервы, что поддержит дальнейшее улучшение курсовых и инфляционных ожиданий.

Уменьшению инфляционного давления также будет способствовать снижение мировой инфляции, в частности из-за удешевления энергоносителей, и эффект высокой базы сравнения первого года полномасштабной войны. Будет ограничивать рост цен и относительно сдержанный потребительский спрос.

Финансово-экономическая ситуация в Украине - детали

26 января правление Национального банка Украины приняло решение в пятый раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз сокращение ВВП Украины в 2023 году на 4,5 процентных пункта: до -0,5% в годовом измерении.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее.