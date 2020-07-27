Стоимость доллара в столичных обменниках снизилась
10:01, 27 июля 2020Финансы
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В то же время стоимость евро выросла до 32,45 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,70 грн за доллар \ фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 27 июля, снизилась на 5 копеек - до 27,95 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 32,45 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,70 грн за доллар, евро – 31,85 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 27 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 грн/долл., то есть гривня впервые за неделю укрепилась к доллару– на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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