"Страх приводит к девальвации": эксперт спрогнозировал, что будет с гривней в ближайшие дни

Ранее в НБУ заявляли, что природа колебаний последних недель – психологическая.

Курс доллара в Украине может преодолеть отметку в 28 грн и уже до конца июля достичь 28,5 грн/$.

Такой прогноз «Обозревателю» озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Страх, что доллар повысят, приводит к еще большей девальвации. "Покупает валюту сейчас население и бизнес. Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее. В то же время фундаментальных причин для падения гривны нет, наоборот, сейчас благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов", – рассказывает Вадим Иосуб.

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Эксперт прогнозирует значительную девальвацию уже в ближайшую неделю. Если сейчас за один доллар просят 27,78 грн/$, то на следующей неделе наличная валюта будет стоить 28,2/28,5 грн/$.

"Природа колебаний последних недель – психологическая", – рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге 23 июля. Сначала валюту начали скупать после новости об отставке главы НБУ Якова Смолия, а потом из-за заявления президента Владимира Зеленского о том, что доллар должен стоить 30 грн/$.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,88 грн/долл., то есть гривна шестой день подряд ослабла к доллару - на этот раз на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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