Шмыгаль надеется до конца мая получить транш от Евросоюза

Стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется в ближайшие две недели получить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 миллиона евро от Европейского Союза.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, состоялась виртуальная встреча премьер-министра с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество.

В частности, Шмыгаль поблагодарил ЕС за выделение 190 миллионов евро для системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов востока, чтобы преодолеть COVID-19.

Также премьер-министр выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Глава украинского правительства заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность в сотрудничестве, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз выделит Украине второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро сразу после одобрения Международным валютным фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с нашей страной.