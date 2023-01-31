Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,70 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 10 копеек - до 40,20 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 43,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,70 грн/долл., евро – 42,45 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,15 грн.

Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

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