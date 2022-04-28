В Альянсе подчеркивают важность дальнейшего усиления поддержки.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса уже выделили 8 миллиардов американских долларов на военную поддержку Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в Брюсселе.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что страны-члены НАТО усилили поддержку для Украины.

"На сегодняшний день союзники НАТО обязались и предоставили по меньшей мере 8 миллиардов долларов США на военную поддержку для Украины и мы видим важность дальнейшего усиления нашей поддержки для Украины", - заявил Столтенберг.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.

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