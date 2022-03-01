Война против Украины положила конец иностранным инвестициям в Россию. За неделю фонды акций, ориентированных на РФ, просели на 23%.
Об этом сообщает Bloomberg. Возможности продать активы ограничены, а выход с рынка сопровождается большими потерями.
Основная причина проблем инвесторов – международные санкции против Москвы после ее вторжения в Украину и ограничения на рынке.
В Bloomberg Intelligence подсчитали, что российские акции на сумму почти $13 миллиардов, принадлежащих американским и европейским фондам, сейчас находятся в оказавшихся под санкциями компаниях.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.