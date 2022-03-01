Российские акции на сумму почти $13 миллиардов, принадлежащих американским и европейским фондам, сейчас находятся в оказавшихся под санкциями компаниях.

Война против Украины положила конец иностранным инвестициям в Россию. За неделю фонды акций, ориентированных на РФ, просели на 23%.

Об этом сообщает Bloomberg. Возможности продать активы ограничены, а выход с рынка сопровождается большими потерями.

Основная причина проблем инвесторов – международные санкции против Москвы после ее вторжения в Украину и ограничения на рынке.

В Bloomberg Intelligence подсчитали, что российские акции на сумму почти $13 миллиардов, принадлежащих американским и европейским фондам, сейчас находятся в оказавшихся под санкциями компаниях.

Война против Украины: